В Бурятии нашли девушку, которая 18 дней выживала в лесу

Девушка 18 дней выживала в лесу. Фото: «Номер один» / Спасатели БРПСС.

Бурятские спасатели нашли пропавшую в Тункинском районе девушку, которая отправилась по грибы и не вернулась домой. Историю спасения сообщает «Номер один».

Девушка 29 лет ушла в лес еще 1 июня. Она отправилась по грибы в районе местности Дарки Тункинского района. Ни грибов, ни девушки родственники в тот день так и не увидели.

Спасатели прочесали больше 130 квадратных километров лесного массива. К счастью, любительницу грибов нашли в 15-ти километрах от местности Дарки. Девушка выжила.

— Благодаря профессиональной помощи спасателей БРПСС, девушка в удовлетворительном состоянии передана бригаде скорой помощи. Подробности о ходе поисковых работ будут сообщены позднее, — сообщили спасатели.

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