Открытие фестиваля цветов «Времена года» в Новосибирске состоится вечером 24 июня

На цветочном фестивале будут представлены все времена года. Фото: Иван МАКЕЕВ

Открытие фестиваля цветов «Времена года» состоится в субботу, 24 июня, в 18.30. Локация будет находиться на участке от площади Ленина до улицы Советской. Из-за этого улицу Ленина перекроют до 10 июля, сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в личных соцсетях.

– Уже вовсю идет подготовка. До 23 июня оформят улицу и потолок, смонтируют фестивальные объекты. Для этого будут использованы искусственные и живые материалы, декоративные элементы, – рассказала Анна Васильевна.

Участники фестиваля цветов создадут для города четыре времени года. Как стало известно, 24 и 25 июня пройдут презентации объектов, мастер-классы и флористические показы, а с 26 июня по 2 июля – выставка объектов фестиваля.

– Приглашаем увидеть цветочное великолепие и все четыре времени года – зиму, весну, лето и осень в одно время. До встречи, друзья! – написала вице-мэр.

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