Строители четвертого моста через Обь в Новосибирске укладывают асфальт

Строительство идет полным ходом. Фото: Группа «ВИС».

В Новосибирске строители нового моста через Обь смонтировали уже 26 вант. О ходе работ сообщили в пресс-службе Группы «ВИС» во вторник, 29 июня.

Ванты в мостах — это стальные тросы, которые соединяют пилоны и дорожное полотно. Их установку специалисты назвали сложным технологическим процессом.

— Конструкция моста имеет ряд особенностей, начиная от изгиба русловой части и заканчивая вантовым участком, благодаря которому удалось приподнять проезжую часть над действующей эстакадой на правом берегу и парковой зоной на набережной. Монтаж вантовой системы, состоящей из 70 вант – сложный технологический процесс, который начался в первых числах мая с попарного натяжения самых коротких вант. За это время смонтировано уже 13 пар – 26 вант, — отметили в организации.

Сейчас рабочие укладывают нижний слой асфальта на русловой части моста.

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