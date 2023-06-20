Прокуратура проверит инцидент с мамой, которую из-за сумок не пускали на самолет в Новосибирске

Прокуратура инициировала проверку после инцидента в новосибирском аэропорту. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проведет проверку инцидента в аэропорту Толмачево. Как сообщили в надзорном ведомстве, сотрудница авиакомпании «Победа» не хотела пускать на борт женщину с двумя детьми. Причиной стала ручная кладь, которую не могли нести трехлетние малыши. Вместо них это делала мама.

– В воздушную прокуратуру женщина не обращалась. Проверка будет инициирована на основе информации СМИ. Соответствующее поручение подготовлено, – сообщили КП-Новосибирск в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

В том числе будет дана правовая оценка действий сотрудника авиакомпании «Победа». Уточним, самолет летел из Новосибирска в Москву.

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