Прокуратура проверит инцидент с мамой, которую из-за сумок не пускали на самолет в Новосибирске

Прокуратура инициировала проверку после инцидента в новосибирском аэропорту.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проведет проверку инцидента в аэропорту Толмачево. Как сообщили в надзорном ведомстве, сотрудница авиакомпании «Победа» не хотела пускать на борт женщину с двумя детьми. Причиной стала ручная кладь, которую не могли нести трехлетние малыши. Вместо них это делала мама.
– В воздушную прокуратуру женщина не обращалась. Проверка будет инициирована на основе информации СМИ. Соответствующее поручение подготовлено, – сообщили КП-Новосибирск в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.
В том числе будет дана правовая оценка действий сотрудника авиакомпании «Победа». Уточним, самолет летел из Новосибирска в Москву.
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