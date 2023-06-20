В Новосибирске пострадавшее от пожара здание больницы планируют открыть к 2024 году

Из пострадавшего здания могут сделать хирургический корпус. Фото: ГУ МЧС России по НСО / читатель КП.

Сейчас в горевшей ЦКБ на улице Пирогова в Новосибирске не работают несколько отделений. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал КП-Новосибирск, какая судьба ждет пострадавшее здание.

— Из-за пожара в ЦКБ временно закрыли детское отделение, а также отделения терапии и травматологии. После ремонта из пострадавшего здания хотят сделать хирургический корпус. Там будут работать отделения хирургии, травматологии и урологии. Все работы по восстановлению планируют сделать за 7 месяцев и открыть корпус к Новому году, — пояснили КП-Новосибирск.

Тем временем в ЦКБ Советского района по-прежнему в штатном режиме работают реанимация, отделения хирургии и неврологии, а также роддом и сосудистый центр.

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