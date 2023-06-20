В Новосибирском Минтрансе сообщили стоимость проезда по новому мосту

Стала известна стоимость проезда по новому четвертому мосту в Новосибирске. Фото: ГК "ВИС".

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области сообщили о тарифах на проезд по четвертому мосту. КП-Новосибирск пояснили, что цена будет отличаться для разного вида транспорта.

Так, максимальный размер стоимости проезда не должен превышать 100 рублей за одну поездку для мотоциклов, легковушек м микроавтобусов. За 150 рублей могут проехать грузовики средней величины, за 200 — машины 3-й категории, а за 300 — самые габаритные большегрузы.

При этом оплачивать проезд обязуют такси, маршрутки и междугородние автобусы. Плату не будут взимать с внутригородского общественного транспорта, почтовых машин и спецтранспорта — пожарных и скорой.

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