В Новосибирской области почти две недели разыскивают 48-летнего мужчину

Мужчина пропал 7 июня. Фото: "Новости дня Каинск Барабинск"/ВКонтакте.

В Новосибирской области разыскивают жителя Куйбышева. Как сообщает паблик «Новости дня Каинск Барабинск» ВКонтакте, он пропал две недели назад.

– В последний раз 48-летнего мужчину видели днем 7 июня. Он ушел из 8-го квартала в неизвестном направлении, – указано в посте. – До сих пор информация о его местонахождении отсутствует.

Приметы Сергея Семеновича Шелепанова, а также во что он был одет, куда, возможно, собирался идти, нуждается ли в медицинской помощи, не указано. Сообщать информацию о мужчине следует в сообщения паблика.

Напомним, также с 7 июня, но уже в Новосибирске разыскивают 19-летнюю Аню Буркову. Девушка нуждается в медицинской помощи.

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