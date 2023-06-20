Массовая авария на Бердском шоссе в Новосибирской области перекрыла все полосы движения

В областной Госавтоинспекции аварию пока не прокомментировали. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Вечером 20 июня на Бердском шоссе Новосибирской области случилась массовая авария, которая затруднила движение и вызвала пробку. О ДТП очевидцы написали в Telegram-канале ACT-54 Black.

— На Бердском шоссе заблокированы все полосы для движения в сторону Матвеевки из-за столкновения нескольких автомобилей перед пешеходным переходом на остановке «переулок Дементьева», — указано в публикации канала.

По кадрам с места видно, что в массовой аварии пострадали как минимум 3 машины — седан-иномарка, КАМАЗ и еще один грузовик.

— Я стою в пробке уже минут 10, — сообщила КП-Новосибирск жительница города.

Авария перекрыла все полосы магистрали. Фото: скрин канала.

Информации о пострадавших нет, в городской Госавтоинспекции инцидент пока не прокомментировали.

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