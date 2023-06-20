В уголовном деле директора Кирзинского заповедника появились новые фигуранты

В уголовное деле директора заказника появляются все новые фигуранты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Одно из самых громких уголовных дел о взяточничестве в 2023 году возбудили в отношении директора Кирзинского заказника. Как сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры региона Павел Илык, сумма уже приблизилась к 900 тысячам рублей.

– Регулярно появляются новые фигуранты, тоже должностные лица, - уточнил Павел Васильевич. – Их привлекают за незаконную охоту, а они потом рассказывают о взятках, которые давали директору. В этом деле уже более 10 эпизодов. Только на прошлой неделе возбудили два новых.

Со слов прокурора, директор брал взятки небольшими суммами – по 30 и 50 тысяч рублей.

Еще одно громкое дело о взяточничестве в этом году – пять сотрудников ОБЭП Новосибирского района брали деньги за общее покровительство и незаконное крышевание бизнеса. В общей сложности они получили 3 миллиона 290 тысяч рублей. В данному уголовном деле насчитывается восемь эпизодов.

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