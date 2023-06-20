Житель Бердска Новосибирской области пытался пролезть в дом через вентиляцию и застрял

Бердчанина вызволили сотрудники МЧС. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Бердске Новосибирской области спасатели достали из вентиляции местного жителя, который пытался пролезть в свой частный дом, но застрял. О происшествии КП-Новосибирск рассказали в региональном МЧС во вторник, 20 июня.

— В 6:14 спасатели приехали к частному дому в Бердске. Там была заблокирована дверь. Через вентиляцию на крыше мужчина пытался попасть к себе домой. Не получилось — застрял. Вызвал спасателей, — пояснили в ведомстве.

Сотрудники вызволили бердчанина с помощью специальных инструментов и альпинистского снаряжения. С ним все в порядке. Медицинская помощь мужчине не понадобилась.

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