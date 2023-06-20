В Новосибирске фронтовику вручили медаль за участие в Курском сражении

Ветеран с гордостью принял награду. Фото: пресс-служба мэрии Новосибирска.

Глава Центрального округа Сергей Канунников 20 июня вручил медаль участнику Курского сражения. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

– Награду вручили 97-летнему участнику Великой Отечественной войны, жителю Железнодорожного района Николаю Антоновичу Черниченко, – уточнили в пресс-службе. – Фронтовик с гордостью принял медаль и поздравления, а также рассказал, какой ценой далась победа в той войне.

Как стало известно, по поручению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова медаль вручили всем участникам кровавой битвы. Награждение было приурочено к 80-летию сражения на Курской дуге.

Медаль приурочена к 80-летию Курской битвы. Фото: пресс-служба мэрии Новосибирска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber