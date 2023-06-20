В Новосибирске фронтовику вручили медаль за участие в Курском сражении

Ветеран с гордостью принял награду. Фото: пресс-служба мэрии Новосибирска.
Глава Центрального округа Сергей Канунников 20 июня вручил медаль участнику Курского сражения. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.
– Награду вручили 97-летнему участнику Великой Отечественной войны, жителю Железнодорожного района Николаю Антоновичу Черниченко, – уточнили в пресс-службе. – Фронтовик с гордостью принял медаль и поздравления, а также рассказал, какой ценой далась победа в той войне.
Как стало известно, по поручению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова медаль вручили всем участникам кровавой битвы. Награждение было приурочено к 80-летию сражения на Курской дуге.
Медаль приурочена к 80-летию Курской битвы. Фото: пресс-служба мэрии Новосибирска.
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