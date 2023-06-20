Компанию «Энергосети Сибири» хотят обанкротить за долги в 141 миллион рублей

«Энергосети Сибири» могут обанкротить. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске ООО «Энергосети Сибири» хотят признать банкротом — компания задолжала 141 миллион рублей. Информация об этом появилась в картотеке дел Арбитражного суда Новосибирской области.

Из документов следует, что иск о банкротстве подала компания ООО «Компания «Сибирь-Развитие». Сумма требований — 141 миллион рублей.

По данным сайта Rusprofile, уставной капитал «Электросетей», владеющих организацией-должником, превышает миллион рублей. Компания потерпела 125 миллионов убытка в 2022 году.

В июне этого года статус фирмы на сайте Rusprofile изменился: «Электросети» отмечены статусом — «в процессе ликвидации».

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