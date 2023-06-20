Из-за уголовного дела в Новосибирске уволили замминистра сельского хозяйства

Чиновницу уволили после распределения субсидий аграриям. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Об увольнении замминистра сельского хозяйства Новосибирской области Светланы Невзоровой стало известно 20 июня. Чиновница потеряла должность после распределения субсидий аграриям. Об этом сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры региона Павел Илык.

– Стоит сразу пояснить, что не все должностные преступления являются коррупционными. В действиях Невзоровой не установлен корыстный умысел, поэтому здесь простое должностное преступление, – прокомментировал Павел Васильевич. – Наш одел данное дело не курирует, но знаю, что оно расследуется. 16 мая Невзорова была приказом уволена с работы.

Напомним, уголовное дело в отношении первого заместителя министра сельского хозяйства Новосибирской области было возбуждено в апреле Следственным комитетом по Новосибирской области (часть 1 статьи 286 УК РФ).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber