Суд продлил арест бывшему начальнику Центрального ОБЭП Новосибирска по делу о взятке

Бывшему начальнику ОБЭП продлили арест. Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области.
Дзержинский районный суд Новосибирска постановил продлить срок задержания экс-начальнику Центрального отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России Александру Умерову. Об этом сообщили в группе Судов общей юрисдикции Новосибирской области во ВКонтакте.
— Обвиняемому по статье о взятке срок ареста продлен до 20 сентября 2023 года, — отметили в ведомстве.
По информации сотрудников суда, постановление уже вступило в силу.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что замглавы администрации Кировского района Новосибирска обвиняют во взятке. Чиновника временно отстранили от должности.
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