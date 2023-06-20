Суд продлил арест бывшему начальнику Центрального ОБЭП Новосибирска по делу о взятке

Бывшему начальнику ОБЭП продлили арест. Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области.

Дзержинский районный суд Новосибирска постановил продлить срок задержания экс-начальнику Центрального отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России Александру Умерову. Об этом сообщили в группе Судов общей юрисдикции Новосибирской области во ВКонтакте.

— Обвиняемому по статье о взятке срок ареста продлен до 20 сентября 2023 года, — отметили в ведомстве.

По информации сотрудников суда, постановление уже вступило в силу.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что замглавы администрации Кировского района Новосибирска обвиняют во взятке. Чиновника временно отстранили от должности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Во взятке обвиняют замглавы администрации Кировского района Новосибирска

Чиновника временно отстранили от должности (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber