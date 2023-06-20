Под Новосибирском женщина на ВАЗе слетела в кювет и получила смертельные травмы

Легковушка слетела в кювет. Фото: Госавтоинспекция по НСО.

Днем 20 июня на трассе Куйбышев-Кондусла Новосибирской области случилось смертельное ДТП. Женщина-водитель за рулем ВАЗа слетела в кювет — машина перевернулась. Об аварии сообщили в областной Госавтоинспекции.

— По предварительной информации, водитель не справилась с управлением и совершила съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП женщина, управлявшая автомобилем, погибла на месте аварии, мужчина-пассажир бригадой скорой медицинской помощи доставлен в больницу, характер травм уточняется, — уточнили в ведомстве.

На месте работали полицейские и гаишники — сотрудники выясняют все подробности трагедии.

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