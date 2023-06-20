Рынок авиаперевозок замедлил инфляцию в Новосибирской области в мае

Рынок авиаперевозок замедлил инфляцию в Новосибирской области до 0,6%.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В мае 2023 года годовая инфляция в Новосибирской области упала до 0,6%. По данным Сибирского ГУ Банка России, это случилось из-за расширения предложений на рынке авиаперевозок.
— В Новосибирской области находится крупнейший транспортный хаб округа — аэропорт Толмачево. Одна из крупнейших авиакомпаний увеличила количество межрегиональных маршрутов из Новосибирска. В итоге сибиряки получили более широкий выбор по направлениям авиаперелетов, что замедлило годовой рост цен на услуги воздушного транспорта» — объяснила первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.
По данным специалистов, Новосибирская область — единственный регион в Сибири, где годовая инфляция замедлилась, а не ускорилась.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер