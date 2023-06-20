«На ГАЗель газует»: очевидцы сняли на видео полуголого новосибирца, который бросался под машины

Хулиган мешал движению машин через перекресток.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Днем 20 июня в Дзержинском районе Новосибирска пьяный полуголый хулиган кидался на водителей и бросался под автомобили. Очевидцы сняли это на видео — пост вышел в Telegram-канале «Инцидент Новосибирск».
— Около дома Адриена Лежена, 9 неадекватный мужик бросается под колеса автомобилей, — пояснила подписчица канала.
На ролике видно, как босой шатающийся хулиган то размахивает руками прямо перед машинами, то и вовсе ложится под колеса.
Очевидцы сняли ролик. Фото: скрин из канала.
Некоторые водители пытались маневрировать, избегая наезда, а кто-то решил не рисковать, развернулся и выбрал другой путь.
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