В Новосибирске установили памятник святителю Николаю Чудотворцу

Памятник святителю Николаю установили около около Вознесенского собора. Фото: Вячеслав Ашурков.

Памятник святителю Николаю Чудотворцу установили 20 июня около Вознесенского собора в Новосибирске. Скульптура расположилась напротив центрального входа в сквер «Нарымский» со стороны улицы Челюскинцев.

Напомним, Русская православная церковь предложила установить памятник Николаю Чудотворцу еще в 2019 году. Место для этого стали готовить в мае 2023-го. Контракт с подрядчиком заключал муниципальный «Горзеленхоз». По информации сервиса «Контур.Закупки», установка монумента обошлась в 671 684 рубль.

Кстати, в дальнейшем власти Новосибирска планируют благоустроить участок вокруг скульптуры, который станет продолжением Нарымского сквера.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber