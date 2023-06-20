Поженились по тувинским обычаям: археолог из Новосибирска вышла замуж в перерыве между раскопками

Молодая пара археологов расписалась дважды. Фото: Органы ЗАГС Республики Тыва

Археолог из Новосибирска Валерия Денисенко вышла замуж за ученого из Санкт-Петербурга Анатолия Семенова в перерывах между раскопками в Тыве. Как сообщает КП-Красноярск, пара решила связать себя узами брака так, чтобы запомнить на всю жизнь – по тувинскому национальному обычаю.

– Не совсем обычная свадьба прошла в Чаа-Хольском районе Республики Тыва. Сотрудники местного ЗАГСа пошли навстречу пожеланиям молодоженов. К делу подключились работники местного Дома культуры, – рассказали коллеги.

В назначенный день жених и невеста сначала скрепили свой союз официально, по российскому законодательству – он в белом деловом костюме и белых туфлях, она в нежном белом платье и с цветочным венком на голове, а после прошли обряд соединения в тувинской одежде под народные песни. Церемония завершилась национальным танцем «Найыр самы».

Анатолий Семенов – научный сотрудник ИИМК РАН из Санкт-Петербурга, Валерия Денисенко – научный сотрудник этого же института, но из Новосибирска. Оба не первый раз участвуют в Тувинской археологической экспедиции и ведут раскопки на дне Саяно-Шушенского водохранилища, в местности Ыттыг-Аттыг Ала-Тей Чаа-Хольского кожууна. Родители молодого супруга – известные ученые. Владимир Анатольевич Семенов больше 50 лет своей жизни искал следы древних цивилизаций на территории Тывы, а его супруга Марина Евгеньевна Килуновская более 40 лет была руководителем экспедиции. Наверняка идея сделать сыну свадьбу по национальным традициям принадлежит им: в 2019 году ученые стали свидетелями на такой же свадьбе своих коллег.

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