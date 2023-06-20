«В их лапках не хватает косточек»: котят-кенгурят Зайку и Зайчика пристроили в Новосибирске

Котят-кенгурят с кривыми лапками пристроили в Новосибирске. Фото: предоставлено Татьяной.

В Новосибирске нашли дом необычным котятам – Зайке и Зайчику. У темненькой девочки и светлого мальчика порок лапок – они коротенькие и кривые. Из-за этого малыши напоминают кенгурят.

– Они родились с коротенькими кривыми лапками, ходить на которых не получится, можно только опираться слегка. В лапках не хватает косточек, и ничего исправить нельзя. Но жить им это не мешает! – рассказали КП-Новосибирск в приюте «Кошки в дар (Новосибирск)» от «Потеряшка-НСК».

По словам волонтеров, малыши не понимают, что отличаются от остальных. Едят, играют, спят, да и в целом довольны жизнью.

Котятки общительные и ласковые. Им уже нашли заботливых хозяев.

Волонтер Татьяна рассказала, что в приюте еще очень много животных. Всем нужна помощь. Если вы готовы ее оказать, позвоните по номеру:89232456546

При этом новых животных приют не принимает, так как переполнен.

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