В Новосибирске за организацию подпольного казино будут судить 20-летнюю девушку

Оперативники изъяли 9 компьютеров. Фото: региональная прокуратура.

Следователи Новосибирской области закончили расследование дела о незаконной организации азартных игр, по которому будут судить 20-летнюю жительницу города. Об этом сообщили в региональном СК во вторник, 20 июня.

— С января по апрель 2022 года обвиняемая и неустановленные лица подыскали нежилое помещение в Кировском районе города Новосибирска. Они арендовали его и оборудовали 9 игровыми компьютерами и другим оборудованием с заранее установленной игровой программой. Перед началом игры посетители передавали обвиняемой деньги в наличной форме, — отмелили в ведомстве.

Как сообщили в региональной прокуратуре, задержанная девушка — не организатор игр.

— Обвиняемая выполняла функции администратора — контролировала работу игрового зала, принимала денежные средства от игроков, консультировала их.

Оперативники изъяли всю технику. Прокурор направил дело в Кировский районный суд.

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