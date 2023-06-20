В Новосибирске в 2023 году отремонтируют более 220 дворов. Фото: мэрия Новосибирск.

Ремонт двора, площадь которого свыше двух тысяч квадратов, завершают в Железнодорожном районе Новосибирска. Это один из 200 дворов, которые отремонтируют в Новосибирске в 2023 году. Мэр города встретился с жителями дома. Он оценил качество выполненных работ.

– Продолжаем ремонтировать дворовые территории – всего в этом году планируем обновить более 220 объектов. Перечень сформирован по наказам избирателей депутатам Совета депутатов города Новосибирска и депутатам Законодательного собрания Новосибирской области. Соответственно, финансирование ремонта идёт из городского и областного бюджетов, существенно расширяя наши возможности для благоустройства дворов. Мы ожидаем, что список объектов, где пройдет ремонт в этом году, может увеличиться за счет экономии средств в ходе конкурсных процедур, – сказал мэр Анатолий Локоть.

Ремонт двора дома № 8 проводят за счет муниципального бюджета. Работы проводят на большой территории – на площади 2,3 тысяч квадратов. Здесь, по согласованию с жителями, расширили подъезды и обустроили парковочные карманы. Также там асфальтируют проезды. Завершат эти работы на следующей неделе. Известно, что на ремонт направили примерно 5,5 млн рублей. Также там планируют озеленить двор и установить около подъездов вазоны.

Двор дома № 8 на ул. Железнодорожной ремонтируется за счёт муниципального бюджета – по наказам избирателей депутатам Совета депутатов города Новосибирска. Территория 11-подъездного дома большая – 2,3 тыс. кв. метров. По согласованию с жителями здесь расширили проезды, обустроили парковочные карманы. Сейчас асфальтируют проезды, завершить эти работы должны на следующей неделе. Стоимость ремонта составила около 5,5 млн рублей. В дальнейшем планируют озеленить двор, установить вазоны около подъездов. По словам начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Дмитрия Перязева, ремонт в новосибирских дворах проводят по двум муниципальным программам: «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска» и «Формирование современной городской среды».

– По первой финансирование идет как из бюджета города, так и за счет средств региона. По наказам депутатам Совета депутатов города Новосибирска запланировано отремонтировать 119 дворовых территорий, по наказам депутатам Законодательного собрания Новосибирской области – 62 объекта, – уточнили в мэрии. По словам Перязева, это предварительные цифры. С точным количеством власти намерены определиться в июле. В 2022 году по такой программе план был перевыполнен на 30%.

На сегодня по городской части программы выполнили примерно 40 объектов, еще 20 в работе. А по областной программе в работе сейчас 7 объектов.

По муниципальной программе «Формирование современной городской среды» отремонтируют 41 двор. Из них 7 объектов – крупные и дорогостоящие, их завершение запланировано на следующий год. По этой программе в работе находятся около двух десятков дворов.

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