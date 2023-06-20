Алексей Кортнев публично извинился перед новосибирским полицейским за неприличный жест

Алексей Кортнев публично извинился за свою несдержанность. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев принес публичные извинения новосибирской полицейскому. Видео музыкант выложил в личных соцсетях.

– В Новосибирске, в Академгородке, произошел крайне неприятный эпизод. Наш концерт отменили по техническим причинам, что привело меня в крайне нервное состояние, – признался Кортнев. – Я был очень раздосадован. И продемонстрировал сотруднику полиции, который в тот момент был при исполнении служебных обязанностей, неприличный жест, чем оскорбил его. Я сожалею о произошедшем. Уже принес извинения этому достойному человеку и делаю это еще раз публично. Надеюсь, на этом крайне неприятный инцидент будет исчерпан.

Напомним, 15 февраля в соседнем помещении, где выступал музыкант, произошло задымление. Концерт пришлось отменить. В порыве эмоций Алексей Кортнев показал неприличный жест одному из полицейских. За оскорбление представителя власти на него возбудили уголовное дело.

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