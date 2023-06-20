На Алтае «УАЗик» с туристами снесло в реку Чаганка

Инцидент произошел 19 июня в Кош-Агачском районе. Фото: ГОЧС и ПБ в Республике Алтай

«УАЗик» с туристами снесло в реку Чаганка в Республике Алтай. Водитель пытался переехать по воде на другой берег, но внезапно машина заглохла.

Инцидент произошел 19 июня в Кош-Агачском районе. Туристы отправились посмотреть на местную достопримечательность «Марс».

Заглохший автомобиль начало сносить течением. «УАЗик» стал тонуть, пассажиры и водитель забрались на крышу и начали звать на помощь. Происходящее увидели жители села Чаган-Узун, они и вызвали спасателей, пишет «Толк» со ссылкой на Управление ГОЧС и ПБ по региону.

В итоге местные жители решили самостоятельно спасти туристов. Они подъехали к ним на «ЗИЛе», сняли с крыши и доставили на берег. Прибывшие спасатели оказали людям психологическую помощь.

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