На Алтае «УАЗик» с туристами снесло в реку Чаганка

Инцидент произошел 19 июня в Кош-Агачском районе. Фото: ГОЧС и ПБ в Республике Алтай
«УАЗик» с туристами снесло в реку Чаганка в Республике Алтай. Водитель пытался переехать по воде на другой берег, но внезапно машина заглохла.
Инцидент произошел 19 июня в Кош-Агачском районе. Туристы отправились посмотреть на местную достопримечательность «Марс».
Заглохший автомобиль начало сносить течением. «УАЗик» стал тонуть, пассажиры и водитель забрались на крышу и начали звать на помощь. Происходящее увидели жители села Чаган-Узун, они и вызвали спасателей, пишет «Толк» со ссылкой на Управление ГОЧС и ПБ по региону.
В итоге местные жители решили самостоятельно спасти туристов. Они подъехали к ним на «ЗИЛе», сняли с крыши и доставили на берег. Прибывшие спасатели оказали людям психологическую помощь.
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