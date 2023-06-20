В летевший из Абакана в Новосибирск пассажирский лайнер ударила молния

Самолет ударила молния.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Сотрудники новосибирской авиакомпании увидели на лайнере следы поражения током. Информация об этом появилась в Telegram-канале Aviaincident 19 июня.
— Рейс 5316 Абакан - Новосибирск. На послеполетном осмотре обнаружены следы поражения ВС разрядом статического электричества на левом стабилизаторе, — сообщает авиакомпания «Сибирь».
Также известно, что самолет отстранили от полетов. Комсомольская Правда — Новосибирск направила запрос для выяснения подробностей инцидента.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что S7 Airlines запустила дополнительный рейс в Горно-Алтайск. С 9 июня в расписании стоит еще один ежедневный маршрут между городами.
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