В летевший из Абакана в Новосибирск пассажирский лайнер ударила молния

Самолет ударила молния. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сотрудники новосибирской авиакомпании увидели на лайнере следы поражения током. Информация об этом появилась в Telegram-канале Aviaincident 19 июня.

— Рейс 5316 Абакан - Новосибирск. На послеполетном осмотре обнаружены следы поражения ВС разрядом статического электричества на левом стабилизаторе, — сообщает авиакомпания «Сибирь».

Также известно, что самолет отстранили от полетов. Комсомольская Правда — Новосибирск направила запрос для выяснения подробностей инцидента.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что S7 Airlines запустила дополнительный рейс в Горно-Алтайск. С 9 июня в расписании стоит еще один ежедневный маршрут между городами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

S7 Airlines запустила дополнительный рейс из Новосибирска в Горно-Алтайск 1 июня

Скоро на маршрут добавят еще несколько самолетов (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber