ЕР выдвинула губернатора Новосибирской области Андрея Травникова на переизбрание

Андрея Травникова выбрали тайным голосованием Фото: Александр ГЛУЗ

Андрей Травников вновь поучаствует в выборах губернатора Новосибирской области. Об этом стало известно во вторник, 20 июня.

— За последние пять лет мы выстроили конструктивные рабочие взаимоотношения, организовали слаженное взаимодействие. Удалось сделать очень много. Посещая каждый уголок Новосибирской области, мы видим не только построенные и отремонтированные социальные объекты, дороги, но и слышим благодарность жителей, — считает Андрей Травников.

Напомним, выборы губернатора области пройдут 8, 9 и 10 сентября. Выдвижение кандидатов закончится 28 июня.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber