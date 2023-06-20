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НовостиОбщество20 июня 2023 8:14

ЕР выдвинула губернатора Новосибирской области Андрея Травникова на переизбрание

Кандидата в партии выбрали тайным голосованием
Данила ШУЛЯК
Андрея Травникова выбрали тайным голосованием

Андрея Травникова выбрали тайным голосованием

Фото: Александр ГЛУЗ

Андрей Травников вновь поучаствует в выборах губернатора Новосибирской области. Об этом стало известно во вторник, 20 июня.

— За последние пять лет мы выстроили конструктивные рабочие взаимоотношения, организовали слаженное взаимодействие. Удалось сделать очень много. Посещая каждый уголок Новосибирской области, мы видим не только построенные и отремонтированные социальные объекты, дороги, но и слышим благодарность жителей, — считает Андрей Травников.

Напомним, выборы губернатора области пройдут 8, 9 и 10 сентября. Выдвижение кандидатов закончится 28 июня.

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