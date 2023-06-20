13 тысяч цветов за 3,3 млн рублей привезут в Новосибирск на День города. Фото: Андрей АБРАМОВ

Для Новосибирска закупят 13 тысяч цветов ко Дню города. На это направят 3,3 млн рублей. Информация об этом появилась на Госзакупках.

Согласно опубликованной информации, заказчиком стала «Городская дирекция творческих программ». Подрядчику нужно будет полностью организовать работу фестиваля цветов, а также обеспечить реквизитом участников мероприятия. Цветы, которые будут использовать для украшения, должны быть качественными и жизнестойкими. Подрядчик должен применять средства для сохранения цветов.

Известно, что цветочную композицию на площади Ленина посветят временам года. Улицу поделят на 4 блока, каждый из которых будет символизировать лето, весну, зиму, осень. Украшения будут выглядеть как цветочные арки.

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