Андрея Травникова выдвинули на выборы губернатора Новосибирском области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Фото: Пресс-служба Новосибирского регионального отделения ЕР

Это решение поддержали делегаты сегодняшней партийной конференции, в которой участвовали около 200 единороссов со всей области.

Делегатам конференции направил свое видееобращение вице-спикер Госдумы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков. Он отметил колоссальную работу, которую провела команда Андрея Травникова за прошедшие пять лет, и то, что высокую оценку этой работе дал Президент России Владимир Путин.

– Ситуация в регионе не просто стабильная, а имеет устойчивую тенденцию к развитию. С именем Андрея Александровича связывают начало новых масштабных федеральных проектов в Новосибирской области. Их реализация закрепит за регионом статус одного из крупнейших научных и образовательных центров страны. Благодаря профессиональной работе удалось избежать критических последствий из-за ковида и санкций. Приняты решения, направленные на поддержку бизнеса, расширение производства, импортозамещение, строится и обновляется инфраструктура. Пенсионерам, многодетным семьям – всем, кто нуждается в поддержке и защите, оказывается необходимая помощь, – подчеркнул Александр Жуков.

Особенно он отметил важный региональный проект по комплексной реабилитации участников специальной военной операции, который инициировал глава региона, и помощь подшефному Беловодскому району Луганской области.

О том, как активисты партии, волонтеры, неравнодушные жители Новосибирской области помогают участникам СВО и их семьям, новым территориям, рассказано в фильме, который был показан в начале конференции. Губернатор Андрей Травников поблагодарил однопартийцев и всех жителей и отметил, что во все трудные времена они были на первой линии, умели сплотиться и бескорыстно помочь ближнему.

Оценивая результаты прошедших пяти лет, Андрей Травников подчеркнул, что в Новосибирской области удалось сформировать большую и эффективную команду, выстроить конструктивные взаимоотношения, справиться со всеми задачами и вызовами, в целом сделать очень многое.

– Посещая каждый уголок Новосибирской области мы видим результат этой работы. Видим не только в количестве построенных и отремонтированных объектов, дорог, инфраструктуры, но и в благодарности жителей, в той динамике развития, которую нам удалось обеспечить, – сказал Андрей Травников.

Избирательная кампания дает возможность еще раз оценить сделанное, получить обратную связь от людей, скорректировать планы. И это касается и крупных проектов, и малых дел в муниципалитетах. Губернатор обратил внимание на свежий пример – итоги программы благоустройства. Это только в нынешнем году более 2 млрд. финансовых вложений, сотни скверов, парков, дворовых территорий, спортивных и детских площадок.

– Лично меня воодушевляют эти результаты на продолжение работы в статусе руководителя региона – и те дела, которые мы с вами смогли реализовать, и та поддержка, которую я чувствую от большой команды Новосибирской области, – отметил Андрей Травников.