В Заельцовском районе Новосибирска загорелся киоск с шаурмой

Киоск расположен на Красном проспекте. Фото: ГУ МЧС России по НСО

Во вторник, 20 июня, в Заельцовском районе Новосибирска загорелся киоск, в котором продают шаурму и стритфуд. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Киоск расположен на Красном проспекте. Сообщение о возгорании поступило в 10:50, спустя шесть минут пожарные уже были на месте.

В 11:10 пожар потушили.

− Внутри огнем поврежден кондиционер, обшивка стен на площади три метра квадратных, − рассказали в МЧС.

Работники точки быстрого питания и посетители не пострадали.

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