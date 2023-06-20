Крупный производитель стройматериалов повысит объем производства без дополнительных затрат

Фото: Пресс-служба Агентства инвестиционного развития НСО

Компания «Термолэнд» производит сэндвич-панели, фасадные системы и быстровозводимые здания и входит в десятку крупнейших производителей за Уралом. Продукция поставляется по всей России, в частности в Новосибирской области сэндвич-панели использовались при возведении торговых центров «Гигант», и объектов ПЛП, а фасадной системой «Термолэнд» утеплены жилые дома Архангельска и Подмосквья, Нарьян-Мара и Норильска, Камчатки и Сахалина.

Для оптимизации в компании выбрали процесс производства сэндвич-панелей на линии Robor. Внедрять бережливое производство вместе с командой предприятия будут эксперты Регионального центра компетенций Агентства инвестиционного развития НСО.

- За время участия в нацпроекте мы планируем увеличить выработку каждого работника завода на 20% и решить организационные проблемы. Это поможет повысить эффективность производства, быстрее реагировать на внештатные ситуации. Также мы хотим, чтобы развивалось не только предприятие, но и работники, чтобы уровень их компетенций вырос, ведь обучение и развитие делает их более ценными специалистами, - рассказал директор ООО «Термолэнд» Владимир Белый.

По словам директора по производству Евгения Таланина, рынок производства сэндвич-панелей в Новосибирской области высококонкурентный, поэтому для привлечения клиентов и удовлетворения их запросов необходимо повышать производительность, снижать издержки и улучшать качество продукции. Для этого на предприятии проведут анализ текущего состояния производственных процессов, выявят и устранят потери, увеличат выработку без серьезных капитальных вложений, а поможет в этом вовлечение в проект всех сотрудников завода.