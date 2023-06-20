Жителей Новосибирской области предупредили о дождях и шквалистом ветре. Фото: Олег Укладов

В ГУ МЧС по Новосибирской области объявили штормовое предупреждение. Сибиряков предупредили о дождях и шквалистом ветре.

– 20 июня 2023 года в регионе прогнозируют неблагоприятные метеоявления: кратковременные дожди, местами сильные дожди, грозы, град. усиление ветра до 20 м/с, местами шквалы до 25 м/с., – говорится в предупреждении ГУ МЧС по Новосибирской области.

В связи с такой погодой в регионе возможны ЧП. Так, сильный ветер может повредить линии электропередач, обрушить плохо закрепленные конструкции, да и в целом нарушить работу объектов ЖКХ. Кроме того, непогода чревата ростом травматизма среди населения и увеличением числа ДТП.

– Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте по телефону «112», – говорится в сообщении МЧС.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber