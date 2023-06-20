Под Новосибирском 16-летний подросток угнал две машины за один день

В городе Купино задержали 16-летнего подростка, который угнал две машины за один день. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Купино задержали 16-летнего подростка, который угнал две машины за один день. Мишенями хулигана стали «Газель» и «Мерседес».

Ночью 17 июня в полицию обратился 61-летний местный житель. Мужчина сообщил, что у него угнали «Газель». Автомобиль стоял у дома по улице Набережной.

Спустя некоторое время сотрудники ДПС обнаружили машину после ДТП. Спустя полчаса поступила информация о еще одном факте угона на улице Рабочей. Кто-то завладел чужим «Мерседесом» − оказалось, что хозяин оставил ключи в замке зажигания.

В итоге полицейские нашли иномарку на окраине города. В салоне спал мальчик-подросток.

− Подозреваемым в угоне оказался 16-летний житель города Купино, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Молодой человек состоит на учете в ПДН. Выяснилось, что он также причастен к угону «Газели». После совершения ДТП он бросил автомобиль, − рассказали в ГУ МВД России по региону.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 166 УК РФ − «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подросток находится под подпиской о невыезде.

Сейчас проверяют, причастен ли сибиряк к совершению аналогичных преступлений. Материалы направят в следственные органы для дальнейшего расследования.

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