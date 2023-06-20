Мэр Анатолий Локоть поручил привести в порядок пешеходные зоны в центре Новосибирска

Пешеходные зоны в центре Новосибирска необходимо привести в порядок на этой неделе.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Пешеходные зоны в центре Новосибирска необходимо привести в порядок на этой неделе. Такое поручение на аппаратном совещании 20 июня озвучил мэр города Анатолий Локоть.
Речь идет об участке Красного проспекта, который сделают пешеходным на День города.
− Необходимо пройтись по Красному проспекту, где будет перекрыто, где люди будут ходить пешком, чтобы они не собирали пыль и грязь летней обувью, − подчеркнул Анатолий Локоть.
Поручение градоначальник дал администрации Центрального округа и Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.
Работы нужно выполнить до выходных.
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