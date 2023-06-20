618 человек удалили с ЕГЭ за нарушения в Новосибирской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 20 июня, стало известно количество человек, которых выгнали с ЕГЭ в Новосибирской области в 2023 году. Данные назвали в Минобразования региона.

– По состоянию на 14 июня за нарушения с ЕГЭ были удалены 618 человек, – сообщили в ведомстве.

По данным Минобразования, главной причиной для удаления стали шпаргалки – 51%, а также использование телефонов – 33%.

Известно, что результаты нарушителей аннулировали.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber