В Новосибирской области за четыре дня поймали 16 водителей-мигрантов без прав

За четыре дня в Новосибирской области поймали 16 водителей-мигрантов без прав.
Фото: Иван МАКЕЕВ
За четыре дня в Новосибирской области поймали 16 водителей-мигрантов без прав. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону.
В регионе прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Иностранный водитель». Полицейские проверяли мигрантов в период с 13 по 16 июня.
Сотрудники Госавтоинспекции поймали двух водителей в состоянии алкогольного опьянения.
− Девять водителей привлечены к ответственности за нарушения правил перевозки детей, восемь – за непредоставление преимущества пешеходам, − рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирской области.
Кроме того, в отделы полиции доставили 36 иностранцев, осуществляющих предпринимательскую деятельность без лицензии.
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