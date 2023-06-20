Слезла кожа с пальцев: в Новосибирске рука 8-летней девочки застряла в емкости с гипсом

Пальцы ребенка застряли в смеси для творчества. Фото: Спасатели МАСС

В Ленинском районе Новосибирска 8-летняя девочка не могла вытащить правую руку из емкости с гипсом. Пальцы ребенка застряли в смеси для творчества. Матери девочки пришлось вызывать спасателей.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 19 июня. Вызов поступил из квартиры на улице Стартовой.

Спасатели приехали достаточно быстро, однако к этому времени девочка смогла вытащить руку. По словам ее матери, они решили сделать слепок руки. Посмотрели в интернете порядок действий и взялись за дело.

− Но произошел сильный нагрев получившейся смеси. У девочки слезла кожа с пальцев руки, − рассказали в группе «Спасатели МАСС».

Ребенку оказали первую помощь, после чего ее вместе с матерью отвезли в больницу. Там пострадавшая получила профессиональную медицинскую помощь.

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