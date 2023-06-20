Пеликаны вывели потомство в заказнике под Новосибирском

На свет появились птенцы пеликанов. Фото: Евгений Шестернин

В биологическом заказнике «Южный», расположенном в Карасукском районе Новосибирской области, появились на свет птенцы пеликанов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Министерства природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин.

Министр опубликовал несколько фото. На них запечатлены гнезда, сделанные из травы и веток. В них – еще не оперившиеся птенцы. Также Евгений Шестернин показал гнезда бакланов.

Бакланы тоже выводят потомство. Фото: Евгений Шестернин

Примечательно, что на территории заказника гнездятся кудрявые пеликаны. Это одно из немногих мест, где птицы выводят свое потомство.

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