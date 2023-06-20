В Новосибирской области двое парней до смерти избили приятеля в общежитии. Фото: СК РФ НСО.

В Новосибирской области двое парней до смерти избили своего знакомого. В отношении них завершили расследование уголовного дела по части 4 статьи 111 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть, совершенное группой лиц.

Следствие установило, что 5 марта 2023 парни, 21 года и 20 лет, находились в одном из общежитий Куйбышевского района. Там они распивали спиртное со своим 37-летним знакомым.

– В ходе застолья между мужчинами произошла ссора по незначительному поводу, в результате которой обвиняемые, нанесли потерпевшему множественные удары, – сообщает СК РФ по Новосибирской области.

От полученных травм потерпевший умер на месте.

В отношении парней собрали достаточно доказательств. Дело в отношении них отправили в суд для рассмотрения по существу.

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