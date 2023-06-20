Золото в IT: студент НГУ стал медалистом Всероссийской студенческой олимпиады

Еще Ивану нравятся соревнования в формате CTF. В составе университетских команд студент побеждал на VolgaCTF 2022, YetiCTF 2022 и POLYGON CTF 2021, а также взял бронзу VI Кубка CTF России. Фото: Оргкомитет RuCTF

В VI сезоне Всероссийской студенческой олимпиады «Я - профессионал» четверокурсник факультета информационных технологий Новосибирского государственного университета Иван Бакшеев завоевал золотую медаль по профилю «Информационная и кибербезопасность». Студент рассказал редакции о том, как ему удалось достичь успеха и как результаты помогут ему в дальнейшем.

Олимпиада «Я - профессионал» проводится уже 6 лет. За это время Иван принимал в ней участие трижды: в первый год он стал победителем, а в прошлом и этом сезонах завоевал золото. За медаль студенту полагаются призы: денежная премия 200 000 рублей, доступ к карьерным возможностям от компаний - партнеров соревнования, а также льготы при поступлении в магистратуру.

- В этом сезоне я предпочел сосредоточить усилия только на одном направлении - «Информационная и кибербезопасность», хотя знаю, что некоторые участники умудряются получать несколько золотых медалей в несвязанных, на первый взгляд, направлениях. Задания были довольно сложные. Сдавая работу, я не был уверен в нескольких из них. Тем не менее я набрал 99 баллов из 100 и апеллировал, после апелляции добрав до полного балла. В итоге стал золотым медалистом. Что касается призов, возможности стажировок в моем направлении довольно ограничены, и хотелось бы, чтобы победа в олимпиаде давала больше возможностей и какие-то привилегии по сравнению с обычным студентом. Что касается поступления в магистратуру, воспользуюсь этой возможностью и подам документы в НГУ, - прокомментировал Иван.

Отметим, что подать документы студент сможет уже с 20 июня, поскольку по всей стране начнется приемная кампания. Вопросы о поступлении в НГУ можно задать приемной комиссии: (383) 363-40-37, priem@nsu.ru.