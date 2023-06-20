В Новосибирске русский спаниель Семаргл уходит на заслуженный отдых после 12 лет службы в МЧС. Фото: ГУ МЧС НСО.
В Новосибирске русский спаниель Семаргл уходит на отдых после 12 лет службы в ГУ МЧС. На счету собаки, рассказали в ведомстве, десятки поисково-спасательных работ. А также много побед на соревнованиях. Пес показал себя настоящий спасателем.
– Дембельским аккордом для него стали поисково-спасательные работы во время ликвидации последствий ЧС на улице Линейной в феврале этого года. При помощи собак там обнаружили пять пострадавших при обрушении подъездов во время взрыва бытового газа, – рассказала старший вожатый служебных собак Сибирского спасательного центра МЧС России сержант Ольга Гончарова.
Тренировки для собаки будут проводить теперь в облегченном варианте. С обязательным поощрением.
– Для того, чтобы собака себя хорошо чувствовала, – объяснила Ольга Гончарова.
На отдыхе Семаргла ждут лакомства, безусловная любовь хозяйки и лежание на диване.
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