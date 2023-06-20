В Новосибирске русский спаниель Семаргл уходит на заслуженный отдых после 12 лет службы в МЧС. Фото: ГУ МЧС НСО.

В Новосибирске русский спаниель Семаргл уходит на отдых после 12 лет службы в ГУ МЧС. На счету собаки, рассказали в ведомстве, десятки поисково-спасательных работ. А также много побед на соревнованиях. Пес показал себя настоящий спасателем.

– Дембельским аккордом для него стали поисково-спасательные работы во время ликвидации последствий ЧС на улице Линейной в феврале этого года. При помощи собак там обнаружили пять пострадавших при обрушении подъездов во время взрыва бытового газа, – рассказала старший вожатый служебных собак Сибирского спасательного центра МЧС России сержант Ольга Гончарова.

Тренировки для собаки будут проводить теперь в облегченном варианте. С обязательным поощрением.

– Для того, чтобы собака себя хорошо чувствовала, – объяснила Ольга Гончарова.

На отдыхе Семаргла ждут лакомства, безусловная любовь хозяйки и лежание на диване.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber