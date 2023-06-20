В Новосибирске приостановят телевещание в День памяти и скорби 22 июня

В День памяти и скорби 22 июня города и населенные пункты замрут, чтобы отдать дань уважения погибшим в годы ВОВ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новосибирская область присоединится к всероссийской акции «Минута молчания». В День памяти и скорби 22 июня города и населенные пункты замрут, чтобы отдать дань уважения погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщили в региональном правительстве, на минуту прервется теле- и радиовещание. Также остановится транспортное движение.

Это произойдет в 16:15 по местному времени.

− Люди склонят головы в память о тех, кто погиб, защищая Родину во время Великой Отечественной войны, − отметили в правительстве.

Время 16:15 выбрано неслучайно. Дело в том, что 22 июня 1941 года в 12:15 по Москве советское правительство сообщило народу о нападении нацистской Германии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber