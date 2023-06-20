Коуч из Бердска погасил долг, чтобы улететь в свадебное путешествие на Бали

Коуч из Бердска выплатил 351 тысячу рублей долга, чтобы улететь в свадебное путешествие на Бали. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Коуч из Бердска выплатил 351 тысячу рублей долга, чтобы улететь в свадебное путешествие на Бали. Подробностями истории поделились в пресс-службе ГУ ФССП России по Новосибирской области.

Выяснилось, что жительница Нижнекамска купила у 31-летнего мужчины онлайн-курс для продвижения себя в рамках группового наставничества. Однако обещанную услугу она так и не получила. Также ей не вернули деньги, поэтому разочарованная женщина пошла в суд.

− Суд решил взыскать с 31-летнего бердчанина 120 тысяч рублей за услугу, неустойку 109 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей, а также штраф 117 тысяч рублей, − отметили в публикации.

Было возбуждено исполнительное производство. На новосибирского коуча наложили ряд ограничений и запретов. Среди них был запрет на выезд из России.

Об этом должник узнал через личный кабинет на Госуслугах. Мужчина полностью погасил долг, чтобы отправиться за границу в ближайшее время. После выплаты необходимой суммы все запреты с него сняли.

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