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НовостиПроисшествия20 июня 2023 2:05

В шести районах Новосибирской области ввели режим ЧС

Регион пострадал из-за аномальной жары
Анастасия ХРОМЫХ
На территории шести районов Новосибирской области действует режим ЧС из-за засухи.

На территории шести районов Новосибирской области действует режим ЧС из-за засухи.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На территории шести районов Новосибирской области действует режим ЧС. Его ввели из-за засухи, которая обрушилась на регион на фоне аномальной жары.

Как сообщил на оперативном совещании 19 июня глава Минсельхоза Новосибирской области Евгений Лещенко, работа по уточнению ущерба от экстремальных погодных условий еще не завершена. В нескольких районах ввели режим повышенной готовности.

− На этой неделе администрации еще пяти районов Новосибирской области планируют ввести режим ЧС, − сообщил Евгений Лещенко.

Сейчас аграрии заново сеют сельхозкультуры, которые погибли от засухи. Новосибирцы могут наконец-то выдохнуть – аномальная жара отступила, в регионе начался период дождей.

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