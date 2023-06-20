Бастрыкин поручил доложить о расследовании дел после нескольких трагедий в новосибирском роддоме. Фото: предоставлено героинями публикации.

Глава СКР Бастрыкин заинтересовался ситуацией в новосибирском роддоме после очередной публикации в «Комсомолке». Напомним, в больнице умерли два младенца, а одна новорожденная получила травму. Пострадавшие женщины винят в случившемся врачей. А также переживают, что уголовные дела, возбужденные после случившегося, закроют.

– Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ по Новосибирской области Зарипову В.Б. представить доклад о ходе и промежуточных результатах расследования указанных уголовных дел, – сообщает Следственный комитет РФ.

КП-Новосибирск писала, что экспертизы, проведенные в рамках расследований, не нашли вины врачей. Так, по ситуации Анны, потерявшей в роддоме дочку Диану, специалисты заключили, что медики все сделали правильно. Хотя безутешные родители уверены в обратном. По ситуации Татьяны, у которой в роддоме умер сын Миша экспертиза так и не пришла. Хотя по срокам результаты обещали прислать еще два месяца назад. По истории с крошкой Мариэль, упавшей во время родов на бетонный пол, эксперты также не нашли вины врачей. Написали в заключении, что причина случившегося, якобы стремительные роды молодой мамы.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала, что все три трагедии, по словам женщин, произошли в смену одного врача.

– Все уголовные дела возбуждены в отношении неустановленных лиц, –сообщали КП-Новосибирск в Следкоме. – Ведутся расследования.

*Результаты экспертиз есть в распоряжении редакции

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