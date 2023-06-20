В Новосибирской области свыше 15 тысяч отцов получают детские пособия

Более 15 тысяч отцов получают детские пособия в Новосибирской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Более 15 тысяч отцов получают детские пособия в Новосибирской области. Речь идет о выплатах по линии Социального фонда России.

Всего есть 10 видов различных выплат. Одна из них – это единовременное пособие при рождении ребенка. Получить деньги может один из родителей ребенка либо его опекун.

Еще одна выплата − материнский (семейный) капитал.

− Мужчина имеет право на получение сертификата на материнский семейный капитал, если он является единственным усыновителем первого (если решение суда об усыновлении вступило в силу начиная с 1 января 2020 года) или второго ребенка (если решение суда об усыновлении вступило в силу начиная с 1 января 2007 года), − напомнили в новосибирском отделении СФР.

Кроме того, отец может распоряжаться маткапиталом, если мать ребенка умерла или если она лишена родительских прав. Если мужчина носит статус отчима, но официально не зарегистрирован как отец ребенка, то деньги он получить не может.

Также в число выплат, оформляемых отцами, входят:

− ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет;

− пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет;

− ежемесячное пособие на первого ребенка;

− единое пособие для поддержки нуждающихся семей;

− пособие по временной нетрудоспособности, если ребенок заболел;

− ежемесячная выплата по уходу за ребенком-инвалидом;

− досрочная пенсия;

− доплата к пенсии за иждивенца.

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