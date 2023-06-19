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НовостиОбщество19 июня 2023 17:45

Новосибирские экоактивисты сдали на переработку 300 килограммов крышечек

И еще 160 кг использованных батареек
Светлана НИКУЛИНА
Собранные крышечки и батарейки передали на переработку. Фото: мэрия Новосибирска.

Собранные крышечки и батарейки передали на переработку. Фото: мэрия Новосибирска.

Жители Новосибирска принесли в Центральный парк почти полтонны вторсырья. Его передадут на спецпредприятия для утилизации и переработки, сообщили в городской администрации.

– Экоактивисты собрали 300 килограммов пластиковых крышечек и 160 килограммов использованных батареек, – уточнили в пресс-службе.

Напомним, экомобиль по приему вторсырья стоял возле главного входа в Центральный парк 17 июня. Новосибирцы приносили как пальчиковые батарейки (АА), так и мизинчиковые (ААА), а также в виде «таблеток».

Пластиковые крышечки принимали не все, а только с определенной маркировкой. За каждый килограмм батареек или полкилограмма крышечек участникам акции вручали одно мороженое.

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