Под Новосибирском начали пересев погибших от аномальной жары культур

Часть полей пришлось засеять заново из-за засухи.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Аграрии Новосибирской области заново сеют сельхозкультуры, погибшие от засухи. Об сообщил глава областного Минсельхоза Евгений Лещенко на оперативном совещании регионального правительства в понедельник, 19 июня.
— Полностью завершена посевная кампания. В настоящее время осуществляется частичный пересев сельхозкультур, погибших из-за экстремальных погодных условий, — отметил политик.
По словам Минсельхоза, объемы пересеянных площадей уточняют.
В ближайшие дни, если верить синоптикам, засуха оставит жителей Новосибирска и области в покое: температурные качели от +1 до +33 градусов ждут горожан к концу июня.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер