Под Новосибирском начали пересев погибших от аномальной жары культур

Часть полей пришлось засеять заново из-за засухи. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Аграрии Новосибирской области заново сеют сельхозкультуры, погибшие от засухи. Об сообщил глава областного Минсельхоза Евгений Лещенко на оперативном совещании регионального правительства в понедельник, 19 июня.

— Полностью завершена посевная кампания. В настоящее время осуществляется частичный пересев сельхозкультур, погибших из-за экстремальных погодных условий, — отметил политик.

По словам Минсельхоза, объемы пересеянных площадей уточняют.

В ближайшие дни, если верить синоптикам, засуха оставит жителей Новосибирска и области в покое: температурные качели от +1 до +33 градусов ждут горожан к концу июня.

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