Жара с утра и прохлада вечером придет в Новосибирск 20 июня

В Новосибирске потеплеет до +29. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске на один день вернется жара почти под +30 градусов, которая под вечер сменится на прохладную погоду. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

— Ночью температура составит +17…+19 градусов, днем +27…+29 градусов с понижением в течение дня до +21…+23 градусов. Будет переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь, гроза. Юго-восточный ветер подует со скоростью 9-14 метров в секунду, местами порывы достигнут 20, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области ночью будет +15…+20, днем +21…+26, местами до +31, а по северо-западу +14…+19. ночью преимущественно без осадков, а днем в западных и юго-восточных районах ожидаются дожди.

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