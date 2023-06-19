В поселке Кольцово под Новосибирском потерялся бенгальский кот. Фото: предоставлено героиней публикации.

В понедельник, 19 июня в наукограде Кольцово под Новосибирском потеряли бенгальского кота. Об этом КП-Новосибирск рассказала хозяйка питомца Юлия.

— Кот вышел и не вернулся. Ушел из Квартала-4 (Квартал-12), возможно находится в Колосе или близлежащих СНТ. Кот нуждается в специальном рационе и лечении, — говорит девушка.

По ее словам, на зеленоглазом котике висят ошейник и брелоки в виде совы. Как рассказала девушка, бенгальских котов без документов продают от 15000 рублей. Юлия надеется, что кота не украли.

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