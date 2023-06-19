Жители микрорайона Снегири в Новосибирске нашли противотанковую мину

Сотрудники ОМОНа выяснили, что это ненастоящая мина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 19 июня жители улицы Тайгинской в Новосибирске наткнулись на противотанковую мину. Объект, похожий на взрывное устройство, нашли у гаражей.

— Сегодня в полицию Новосибирска поступило сообщение от гражданина, который нашел подозрительный предмет в Калининском районе. На место прибыла следственно-оперативная группа полиции и сотрудники Росгвардии. Предмет обследован, опасности для жизни и здоровья граждан не представляет, — сообщили КП-Новосибирск в региональном МВД.

В пресс-службе Росгвардии также рассказали о вызове. По данным сотрудников, новосибирцы нашли муляж.

— Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Сибирь» Управления Росгвардии по региону обследовали находку и идентифицировали ее как учебный боеприпас, не представляющий опасности для окружающих, — объяснили КП-Новосибирск в ведомстве.

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